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    Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)

    Марина Слота поділилася знадливими фотографіями у соціальній мережі
    Чемпіонка України з фітнес-бікіні у категорії «до 160 см» Марина Слота порадувала своїх шанувальників спокусливою фотосесією. 27-річна уродженка Миколаєва на своїй сторінці в Instagram розмістила кілька відвертих знімків, де показала своє підтягнуте тіло. До Вашої уваги кілька фотографій української спортсменки, яка веде здоровий
    • Сьогодні, 07:53
    • Розсилка

    Марина Слота поділилася знадливими фотографіями у соціальній мережі

    Чемпіонка України з фітнес-бікіні у категорії «до 160 см» Марина Слота порадувала своїх шанувальників спокусливою фотосесією.

    27-річна уродженка Миколаєва на своїй сторінці в Instagram розмістила кілька відвертих знімків, де показала своє підтягнуте тіло.

    До Вашої уваги кілька фотографій української спортсменки, яка веде здоровий спосіб життя:

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    Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)
    Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)
    Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)
    Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)
    Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)
    Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)
    Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)
    Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)
    Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)
    Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)
    Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)

    Джерело: Gazeta.ua

    спорт
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