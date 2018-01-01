Українська чемпіонка з фітнес-бікіні знялася у спокусливій фотосесії (фотогалерея)

Марина Слота поділилася знадливими фотографіями у соціальній мережі

Чемпіонка України з фітнес-бікіні у категорії «до 160 см» Марина Слота порадувала своїх шанувальників спокусливою фотосесією. 27-річна уродженка Миколаєва на своїй сторінці в Instagram розмістила кілька відвертих знімків, де показала своє підтягнуте тіло. До Вашої уваги кілька фотографій української спортсменки, яка веде здоровий