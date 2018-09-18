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    Жизнь

    Игрок «Челси» познакомился с болельщиками в мечети и пошел к ним домой есть рис с карри

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    Игрок «Челси» познакомился с болельщиками в мечети и пошел к ним домой есть рис с карри

    Н'Голо Канте не устает поражать своей открытостью

    Полузащитник лондонсого Челси Н`Голо Канте после победы над Кардиффом (4:1) собирался отправиться в Париж, однако не попал на поезд и остался в Лондоне. 

    Французский хавбек решил пойти на вечернею молитву в мечеть, где познакомился с несколькими болельщиками. Канте разговорился с ребятами, и был приглашен в гости. Н`Голо согласился пойти к своим новым знакомым, где ел рис с карри, играл в FIFA и смотрел передачу Match of the Day на BBC.

    «Обладатель кубка мира, игрок года и двукратный чемпион АПЛ спонтанно присоединился к нам, чтобы посмотреть MOTD после посещения местной мечети. Истинное выражение скромности. Вот это человек», – написал в Twitter один из случайных знакомых Канте, который прикрепил фото с игроком Челси. 

    Джерело: iSport.ua

    Париж Twitter футбол (рус.)
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