Игрок «Челси» познакомился с болельщиками в мечети и пошел к ним домой есть рис с карри

Н'Голо Канте не устает поражать своей открытостью

Полузащитник лондонсого Челси Н`Голо Канте после победы над Кардиффом (4:1) собирался отправиться в Париж, однако не попал на поезд и остался в Лондоне.

Французский хавбек решил пойти на вечернею молитву в мечеть, где познакомился с несколькими болельщиками. Канте разговорился с ребятами, и был приглашен в гости. Н`Голо согласился пойти к своим новым знакомым, где ел рис с карри, играл в FIFA и смотрел передачу Match of the Day на BBC.

«Обладатель кубка мира, игрок года и двукратный чемпион АПЛ спонтанно присоединился к нам, чтобы посмотреть MOTD после посещения местной мечети. Истинное выражение скромности. Вот это человек», – написал в Twitter один из случайных знакомых Канте, который прикрепил фото с игроком Челси.

World Cup winner, former premier league player of the year, 2 time premiership winner casually joined us to watch MOTD after visiting a local mosque. True definition of being humble. What a man. pic.twitter.com/y14NanXKPn