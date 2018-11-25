Cупермодель Кендалл Дженнер показала отличную фигуру в бикини (фото)



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Известная манекенщица держит личные отношения в тайне и не выставляет своих бойфрендов напоказ

Топ-модель Victoria’s Secret и сестра самого влиятельного бьюти-инфлюенсера США Кендалл Дженнер опубликовала у себя в Instagram фото, на котором она отдыхает у бассейна в сексуальном бикини. И если идеальной фигурой Кендалл тяжело кого-то удивить, то вот подпись к фото действительно привлекла внимание. «Все мои сестры постят фото детей и разной ерунды, а я – сами видите», – написала модель.

Кендалл, которая недавно позировала для украинского фотографа, едко подколола Ким и других сестер, а заодно и похвасталась прекрасной формой. Модель еще раз подчеркнула, что пока не собирается создавать семью. И даже если решится на такой шаг – это не будет публично. Кендалл всегда старается держать личные отношения в тайне и не выставляет своих бойфрендов напоказ.

Напомним, Кендалл покоряет высокую моду с 13 лет. В 2010 году она подписала контракт с агентством «Wilhelmina Models» как подростковая модель. Она начала сниматься для известных молодежных изданий, например, Forever 21, который и стал её рывком в модельном бизнесе. В этом же году юная модель появилась на страницах модных журналов OK! и TeenProm.