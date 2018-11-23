Кайли Дженнер показала семейную фотосессию ко Дню благодарения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kyliejenner

Трогательные снимки восхитили поклонников

Кайли не раз признавалась, что мечтает, чтобы ее девятимесячная дочь Сторми запомнила все праздники, которые отмечают в ее семье.

Именно поэтому она решила устроить специальную семейную фотосессию ко Дню благодарения.

Новыми фотографиями Дженнер поделилась у себя в Instagram. Всего Кайли выложила три снимка. На одном из них она позирует вместе с дочерью и бойфрендом Трэвисом Скоттом, на двух других — вдвоем со Сторми.

«Люблю тебя, мой маленький ангел»,- подписала она фото с дочерью.

Читайте также: Алена Шоптенко призналась, что устала от «Танцев со звездами»

Джерело: Hello!