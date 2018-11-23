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    Жизнь

    Кайли Дженнер показала семейную фотосессию ко Дню благодарения

    • Розсилка
    Кайли Дженнер показала семейную фотосессию ко Дню благодарения
    instagram.com/kyliejenner

    Трогательные снимки восхитили поклонников

    Кайли не раз признавалась, что мечтает, чтобы ее девятимесячная дочь Сторми запомнила все праздники, которые отмечают в ее семье.

    Именно поэтому она решила устроить специальную семейную фотосессию ко Дню благодарения.

    Новыми фотографиями Дженнер поделилась у себя в Instagram. Всего Кайли выложила три снимка. На одном из них она позирует вместе с дочерью и бойфрендом Трэвисом Скоттом, на двух других — вдвоем со Сторми.

    «Люблю тебя, мой маленький ангел»,- подписала она фото с дочерью.

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    Кайли Дженнер показала семейную фотосессию ко Дню благодарения
    Кайли Дженнер показала семейную фотосессию ко Дню благодарения
    Кайли Дженнер показала семейную фотосессию ко Дню благодарения
    instagram.com/kyliejenner

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    Джерело: Hello!

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