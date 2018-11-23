Кайли Дженнер показала семейную фотосессию ко Дню благодарения
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Розсилка
instagram.com/kyliejenner
Трогательные снимки восхитили поклонников
Кайли не раз признавалась, что мечтает, чтобы ее девятимесячная дочь Сторми запомнила все праздники, которые отмечают в ее семье.
Именно поэтому она решила устроить специальную семейную фотосессию ко Дню благодарения.
Новыми фотографиями Дженнер поделилась у себя в Instagram. Всего Кайли выложила три снимка. На одном из них она позирует вместе с дочерью и бойфрендом Трэвисом Скоттом, на двух других — вдвоем со Сторми.
«Люблю тебя, мой маленький ангел»,- подписала она фото с дочерью.
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Джерело: Hello!