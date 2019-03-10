Даша Астафьева снялась в провокационной фотосессии



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Даша Астафьева Фото: instagram / da_astafieva

Секс-символ украинской эстрады порадовала поклонников новыми фото

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева шокировала поклонников новой серией эротических фото, сделанных для свежего выпуска мужского журнал Playboy. Соблазнительные снимки с фотосессии украинская звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На одной фотографии Даша Астафьева в больших круглых серьгах высунув язычок соблазнительно облизывает стену.

На втором фото Даша Астафьева в тех же круглых серьгах, колготах в сеточку и черном бархатном боди оголила свою пышную грудь, соски которой прикрывает лишь надпись «цензура».

Этот снимок также не оставил равнодушным поклонников звезды: «Достала эта цензура»; «Жгучая!»; «Можно уже и без наклеек»; "Даша, заведи себе телеграмм, там нет цензуры»; «Ох и Даша», - пишут фанаты Астафьевой.





Джерело: unian.ua