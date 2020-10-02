Андрею Данилко — 47: Творческий путь и знаковые видеоклипы артиста
2 октября свой день рождения отмечает знаменитый украинский артист Андрей Данилко. Ему исполняется 45 лет
Андрей Данилко родился 2 октября 1973 года в Полтаве. В детстве будущий артист оттачивал свое актерское мастерство: участвовал в школьной команде КВН и всегда выступал на сцене в летних детских лагерях.
В 1991 году Данилко сразу после школы поступил в училище, где в тот же год на смотре учебных заведений показал две миниатюры — «Столовая» и «Проводница». А уже 1 апреля 1993-го на полтавской «Юморине» перед публикой впервые появилась проводница Верка Сердючка.
1 апреля 1994 года, в День смеха, Сердючка приносит Андрею гран-при «Юморины» в Харькове. Ампула простой проводницы-недотепы постепенно становится все более популярным.
С 1996 года Данилко начинает работу с продюсером певицы Ирины Билык - Юрием Никитиным и звукозаписывающей компанией «Mamamusic». Через год на свет появится первый музыкальный хит «Просто Вера».
В ноября 1997-го появляется программа с Веркой Сердючкой и ее «мамой» в качестве ведущих – «СВ-шоу», куда приходили звездные гости.
В течение следующих двух лет Сердючка выпускает сразу два клипа «По чуть-чуть» и «Контролер».
Став популярным артистом, Андрей Данилко активно гастролирует в Украине. В 2000-х один за одним появляются народные хиты Верки Сердючки: «Чита Дрита», и «Жениха хотела», «Все будет ХАРАШО!», «Гоп-гоп». Мотив и слова песен Данилка всегда простые, но очень хорошо подходят для праздников и гуляний.
В 2005 артист под своим именем выдал инструментальный альбом «После тебя…» с композициями для фортепиано, выступив в качестве композитора.
Успехом Верки Сердючки можно считать и второе место на международном песенном конкурсе «Евровидение-2007» в Хельсинки(Финляндия) с песней Dancing Lasha Tumbai, где многие поклонники услышали слова «Раша гудбай».
После конкурса Сердючка становится узнаваемым персонажем даже в Европе, а в России долго разбирались с провокационным текстом песни.
Известный театральный критик Олег Вергелис в своем Фейсбуке поздравил Данилко, назвал его гламурной хоррор-примадонной и отметил, что «можно принимать, а можно не воспринимать эстрадный китчевый образ, но в таланте его автору не откажешь».
«Кто-то воплощает концепцию слуги народа, а он своим пародийным образом воплощает тему тоски народа за раблезианских беззаботным карнавалом, где всегда есть одна награда — смех!», - добавил Олег Вергелис.
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