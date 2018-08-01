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    Шоу-биз

    Диана Арбенина собирается усыновить ребенка из детского дома

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    Диана Арбенина - Диана Арбенина собирается усыновить ребенка из детского дома
    Диана Арбенина

    Солистка группы «Ночные снайперы» призналась своим подписчикам, что планирует стать мамой в третий раз — она хочет взять ребенка из детского дома

    По словам артистки, ее дети, восьмилетние двойняшки Марта и Артем, решение поддерживают и хотят, чтобы у них появились брат или сестра.

    «Мне бы очень хотелось, с детьми я это уже обсудила. Предложила им кого-нибудь усыновить, они только за. Для меня нет чужих детей. Я вообще крайне редко делю людей на чужих и своих. Я считаю, что если какой-то подонок (в данном случае — женщина, мужчину я не так осуждаю) бросил своего ребенка, а я имею возможность его взять к себе, то почему не взять? Возможно, все-таки решусь», — рассказала певица.

    А вот идею мамы выйти замуж дети не одобряют, хотя Арбенина задумывается о браке. «Обычно все, о чем я задумываюсь, случается. Летом прошлого года мы с детьми полдничали, и я вдруг неожиданно сама для себя спросила: «Ребята, может, мне замуж выйти?». А они как закричали: «Нет, мама, нет!». Мне до сих пор интересно, почему была такая реакция, но я так и не добилась от них ответа», — поделилась Диана.

    Джерело: graziamagazine.ru

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