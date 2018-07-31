Фанаты в недоумении: В сети обсуждают возможную беременность Наоми Кэмпбелл



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На днях 35-летний рэпер Джозеф Джуниор Аденуга, известный под псевдонимом Skepta, сообщил, что скоро станет отцом

В Instagram музыканта появился снимок будущего малыша, сделанный во время УЗИ. Несмотря на то, что в подписки к кадру он решил поставить лишь эмоджи в виде розы, на распечатке видна надпись: «Малыш Аденуга». У поклонников рэпера не возникло сомнений, что ребенок его.

А вот фанаты Наоми Кэмпбелл, с которой Skepta подтвердил отношения несколько месяцев назад, теперь в недоумении. Неужели 48-летняя модель впервые беременна? Хотелось бы в это верить, но, судя по ее фото, на которых нет округлившегося живота, ребенка музыкант ждет от другой.

Публикация от Skepta (@skeptagram) 30 Июл 2018 в 8:41 PDT

К слову, из Instagram Наоми пропали совместные фото с Джозефом: вероятно, пара рассталась. Не исключено, что Skepta изменил модели, что и стало причиной их разрыва. Как бы то ни было, ни модель, ни рэпер никак не комментируют ситуацию.

Джерело: graziamagazine.ru