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    Жизнь

    Фанаты в недоумении: В сети обсуждают возможную беременность Наоми Кэмпбелл

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    Фанаты в недоумении: В сети обсуждают возможную беременность Наоми Кэмпбелл

    На днях 35-летний рэпер Джозеф Джуниор Аденуга, известный под псевдонимом Skepta, сообщил, что скоро станет отцом

    В Instagram музыканта появился снимок будущего малыша, сделанный во время УЗИ. Несмотря на то, что в подписки к кадру он решил поставить лишь эмоджи в виде розы, на распечатке видна надпись: «Малыш Аденуга». У поклонников рэпера не возникло сомнений, что ребенок его.

    А вот фанаты Наоми Кэмпбелл, с которой Skepta подтвердил отношения несколько месяцев назад, теперь в недоумении. Неужели 48-летняя модель впервые беременна? Хотелось бы в это верить, но, судя по ее фото, на которых нет округлившегося живота, ребенка музыкант ждет от другой.

    Публикация от Skepta (@skeptagram)

    К слову, из Instagram Наоми пропали совместные фото с Джозефом: вероятно, пара рассталась. Не исключено, что Skepta изменил модели, что и стало причиной их разрыва. Как бы то ни было, ни модель, ни рэпер никак не комментируют ситуацию.

    Джерело: graziamagazine.ru

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