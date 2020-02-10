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    Шоу-биз

    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки

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    <p>Между влюбленными 10 лет разницы</p> <div></div> - Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки

    Между влюбленными 10 лет разницы

    Фото: instagram.com/imaanhammam

    Ни Дрейк, ни Имаан пока не комментируют свои отношения

    В одном из недавних интервью Дрейк признался журналистам, что снова готов влюбиться. И на днях, похоже, перешел от слов к действию. В последние дни 33-летнего музыканта часто видят в обществе 23-летней Имаан Хаммам, голландской фотомодели  с египетскими и марокканскими корнями.

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    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Дрейк закрутил роман с 23-летней моделью Имаан Хаммам: фото обворожительной красотки
    Фото: instagram.com/imaanhammam

    В минувшую среду, 5 февраля, они вместе посетили показ в рамках Недели моды в Нью-Йорке, а наутро папарацци запечатлели Дрейка выходящим из квартиры Имаан. В пятницу Имаан представила свое сотрудничество с брендом одежды Frame. На вечеринке по этому случаю Дрейк был рядом и позировал фотографам, нежно обнимая девушку за талию. Они также посетили показ мод Nike, прежде чем были замечены целующимися в клубе Room Fleur, сообщает Daily Mail.

    Ни Дрейк, ни Имаан пока не комментируют свои отношения. Не известны и обстоятельства их знакомства. Однако в соцсетях Дрейк и Имаан уже несколько лет подписаны друг на друга. Сообщается, что Дрейк даже поставил сердечки под некоторыми из ее фотографий в Instagram.

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