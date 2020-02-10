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    Шоу-биз

    Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет привел на «Оскар» не маму, а возлюбленную (фото)

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    <p>Влюбленные не скрываются от любопытных глаз общественности</p> <div></div> - Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет привел на «Оскар» не маму, а возлюбленную (фото)

    Влюбленные не скрываются от любопытных глаз общественности

    Лео и Камила вместе уже почти два года

    Фанаты Леонардо Ди Каприо уже привыкли к тому, что на красных дорожках с актером чаще всего позирует его мама. Однако на «Оскаре-2020» звезду фильма «Однажды в… Голливуде» сопровождала Камила Морроне. Влюбленные вместе сидели в зале. Правда, перед фотографами актер и модель появились по отдельности.

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    Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет привел на «Оскар» не маму, а возлюбленную (фото)
    Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет привел на «Оскар» не маму, а возлюбленную (фото)
    Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет привел на «Оскар» не маму, а возлюбленную (фото)
    Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет привел на «Оскар» не маму, а возлюбленную (фото)
    Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет привел на «Оскар» не маму, а возлюбленную (фото)
    Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет привел на «Оскар» не маму, а возлюбленную (фото)
    Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет привел на «Оскар» не маму, а возлюбленную (фото)
    Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет привел на «Оскар» не маму, а возлюбленную (фото)
    Леонардо Ди Каприо впервые за 14 лет привел на «Оскар» не маму, а возлюбленную (фото)

    Все это говорит в пользу того, что скорее всего Ди Каприо испытывает серьезные чувства к Морроне. Вплоть с 2005 года актер не появлялся на церемонии вручения премии Американской академии киноискусств в компании девушки. К слову, тогда возлюбленной Лео была знаменитая модель Жизель Бюндхен.

    Напомним, что Лео и Камила вместе уже почти два года. Поначалу влюбленные тщательно скрывались от папарацци, но теперь перестали прятаться во время многочисленных свиданий. Именно поэтому многие фанаты Ди Каприо считают, что уж на этот раз дело точно дойдет до свадьбы.

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