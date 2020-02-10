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    Шоу-биз

    Даша Квиткова призналась, кто за что платит в их паре

    • Розсилка
    Даша Квиткова призналась, кто за что платит в их паре

    На своей страничке в Instagram Даша часто дает советы по поводу отношений и рассказывает, как все происходит у них с Никитой

    В новой публикации Квиткова подняла тему совместного бюджета и рассказала, кто за что платит в их паре. Она сопроводила рассказ романтичным снимком с Бали, на котором они с женихом нежатся в постели-гамаке.

    Даша призналась, что любит делать подарки любимому, однако большинство их трат все же покрывает именно он.

    «Бюджет. Кто за что должен платить(отдых,продукты и тд)»? Начнем с того, что в нашей паре нет слова «должен/должна». У нас нет такого, что «мой бюджет — это мой бюджет, а заработок мужчины — наш совместный». Большинство затрат покрывает Никита (квартира, путешествия, ремонт машин и тд), но мне не трудно, а даже в радость купить билеты на самолет, оплатить гостиницу, приобрести билеты на концерт, оплатить совместный счет в ресторане или купить тумбочки домой, если они сильно нравятся. И я не вижу в этом ничего плохого. Мы же вместе, и мы одно целое.

    Я покупаю продукты, договариваюсь за уборку, покупаю моющие и закрываю домашние вопросы. Мне в радость делать Никите подарки, поэтому на это я вообще не скуплюсь. Оплачиваю свои нужды сама. Платья, косметика, маникюр и всякие девчачьи шутки — это мои потребности и я сама могу их себе позволить, не хочу Никиту этим грузить. А как у вас в семье? Кто за что отвечает?», - поделилась невеста Добрынина.

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    instagram.com/kvittkova

    Пользователи сети принялись активно выражать свое мнение по этому вопросу в комментариях. Многие отметили, что у Даши и Никиты отличный подход к данной теме.

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