Джастин Бибер раскрыл секрет своей жены: восемь лет назад Хейли Болдуин была его фанаткой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джастин Бибер

Старые публикации Хейли Болдуин в социальных сетях раскрыли правду, которую она скрывала

Модель Хейли Болдуин всегда отрицала, что фанатела от своего мужа до их встречи, однако Джастину Биберу удалось подловить жену и выдать ее большой секрет.

Двумя месяцами ранее в интервью журналу Vоgue телеведущая заявила, что никогда в своей жизни не фанатела от кого-то так сильно, чтобы постоянно думать о нем. Тоже самое она сказала и своем супруге, Джастине Бибере, впрочем, признав, что он всегда ей нравился.

«Он был милым. Все были влюблены в него», - отметила Хейли.

Тем не менее сегодня ее супруг опубликовал старую фотографию Болдуин с подписью: «Люди всегда спрашивали меня, женюсь ли я на своей фанатке. Что ж я так и сделал!»

Поп-звезда также назвал супругу «Belieber», это непереводимое дословно английское слово означает наивысшую степень преданности Джастину Биберу.

Журнал Cosmopolitan отыскал твиты модели, сделанные почти десять лет назад, где она посвящает посты своему будущему мужу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Cut (@thecut) 9 Июл 2018 в 6:46 PDT

«Джастин, была очень рада видеть тебя сегодня. Ты был действительно хорош, отличного тебе праздника», - написала Болдуин в 2011 году после концерта Бибера на дне Благодарения.

Тогда же телеведущая написала: «Мне все равно, что кто-то говорит, но Джастин Бибер и Селена Гомес вместе - это определение подростковой мечты!»

Напомним, недавно Бибер посвятил Хейли трогательные стихи собственного сочинения, в котором поблагодарил создателя за их встречу.

Джерело: teleprogramma.pro