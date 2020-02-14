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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес представила новую коллекцию обуви в откровенном образе

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    <p>Для рекламных снимков 50-летняя певица выбрала анималистичный принт</p> <div></div> - Дженнифер Лопес представила новую коллекцию обуви в откровенном образе

    Для рекламных снимков 50-летняя певица выбрала анималистичный принт

    instagram.com/jlo/

    Лопес призналась, что всегда хотела заниматься тремя вещами: музыкой, кино и модой

    50-летняя Дженнифер Лопес привлекла внимание к новой линейке обуви откровенным образом. Находящаяся в превосходной физической форме певица облачилась в короткую косуху с объемным воротником и трусы с завышенной талией, чтобы гармонично дополнить собственные босоножки. Куртку с запахом Джей Ло не побоялась примерить на голое тело, оставив аудитории некий простор для фантазии. Примечательно, что весь образ был исполнен в анималистичном стиле – под леопарда.

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     «Я рада объявить о запуске новой коллекции обуви, разработанной лично мной. Продаваться она будет эксклюзивно на площадке Designer Shoe Warehouse», - сопроводила черно-белый снимок пояснением она.

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    Дженнифер Лопес представила новую коллекцию обуви в откровенном образе
    Дженнифер Лопес представила новую коллекцию обуви в откровенном образе
    Дженнифер Лопес представила новую коллекцию обуви в откровенном образе
    Дженнифер Лопес представила новую коллекцию обуви в откровенном образе
    instagram.com/jlo/

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    кино певица Дженнифер Лопес
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