Дженнифер Лопес представила новую коллекцию обуви в откровенном образе



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Для рекламных снимков 50-летняя певица выбрала анималистичный принт instagram.com/jlo/

Лопес призналась, что всегда хотела заниматься тремя вещами: музыкой, кино и модой

50-летняя Дженнифер Лопес привлекла внимание к новой линейке обуви откровенным образом. Находящаяся в превосходной физической форме певица облачилась в короткую косуху с объемным воротником и трусы с завышенной талией, чтобы гармонично дополнить собственные босоножки. Куртку с запахом Джей Ло не побоялась примерить на голое тело, оставив аудитории некий простор для фантазии. Примечательно, что весь образ был исполнен в анималистичном стиле – под леопарда.

«Я рада объявить о запуске новой коллекции обуви, разработанной лично мной. Продаваться она будет эксклюзивно на площадке Designer Shoe Warehouse», - сопроводила черно-белый снимок пояснением она.