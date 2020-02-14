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    Шоу-биз

    Каменских в полупрозрачном платье выступила на «Украинской песни года» (фото)

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    <p>Артистка посетила премию &laquo;Украинская песня года&raquo;</p> <div></div> - Каменских в полупрозрачном платье выступила на «Украинской песни года» (фото)

    Артистка посетила премию «Украинская песня года»

    Фото: Главком

    Девушка не осталась без награды

    Секс-символ украинской эстрады Настя Каменских стала гостьей «Украинской песни года». На ковровой дорожке она предстала в очень соблазнительном виде. Певица позировала в полупрозрачном платье с перьями пудрового цвета.

    Каменских не только произвела фурор на красной дорожке, но и заполучила награду за свою песню «Обіцяю», которую выпустила накануне свадьбы. Этот трек стал для нее обетом и клятвой перед мужем.

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    Каменских в полупрозрачном платье выступила на «Украинской песни года» (фото)
    Каменских в полупрозрачном платье выступила на «Украинской песни года» (фото)
    Каменских в полупрозрачном платье выступила на «Украинской песни года» (фото)
    Каменских в полупрозрачном платье выступила на «Украинской песни года» (фото)
    Каменских в полупрозрачном платье выступила на «Украинской песни года» (фото)
    Каменских в полупрозрачном платье выступила на «Украинской песни года» (фото)
    Каменских в полупрозрачном платье выступила на «Украинской песни года» (фото)
    Каменских в полупрозрачном платье выступила на «Украинской песни года» (фото)
    Фото: instagram / kamenskux / Главком

    Поклонники поздравили звезду и восхитились ее нарядом. «Шикарная! И платье у вас огонь», «Пернатый ангел», «Как похудела», «Неотразимая», «Нереальное платье и на такой фигуре», «Настя постройнела», «Такое платье, а выглядит не вульгарно», — прокомментировали пост подписчики.

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    Настя Каменских певица Украинская песня года
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