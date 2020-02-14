Каменских в полупрозрачном платье выступила на «Украинской песни года» (фото)



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Артистка посетила премию «Украинская песня года» Фото: Главком

Девушка не осталась без награды

Секс-символ украинской эстрады Настя Каменских стала гостьей «Украинской песни года». На ковровой дорожке она предстала в очень соблазнительном виде. Певица позировала в полупрозрачном платье с перьями пудрового цвета.

Каменских не только произвела фурор на красной дорожке, но и заполучила награду за свою песню «Обіцяю», которую выпустила накануне свадьбы. Этот трек стал для нее обетом и клятвой перед мужем.

Поклонники поздравили звезду и восхитились ее нарядом. «Шикарная! И платье у вас огонь», «Пернатый ангел», «Как похудела», «Неотразимая», «Нереальное платье и на такой фигуре», «Настя постройнела», «Такое платье, а выглядит не вульгарно», — прокомментировали пост подписчики.