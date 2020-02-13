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    Шоу-биз

    Евровидение-2020: песни участников второго полуфинала Нацотбора

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    Евровидение-2020: песни участников второго полуфинала Нацотбора

    15 февраля состоится второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020

    За право представлять Украину на международной арене в эту субботу поборются Moonzoo feat. F. M. F. Sure, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod и Tvorchi.

    С второго полуфинала в финал пройдет три участника, которые присоединятся к финалистам с первого этапа отбора. Напомним, по результатам первого полуфинала в финал прошли Krut, Go-A и Jerry Heil.

    Судить участников будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим национального отбора будет также Сергей Притула, а бэкстейдж осветит Владимир Бирюков.

    В этом году Национальный отбор на конкурс Евровидение-2020 стартовал по обновленным правилам. Так, участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не сообщается ее во время конкурса и в финал Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

    Moonzoo feat. F. M. F. Sure - Maze

    Эту украинскую электронную группу музыканты создали во Львове два года назад. Первый сингл Moonzoo feat. F. M. F. Sure – песня Alive. В треке исполнители соединили синтезаторы и баян. Свой стиль участники группы назвали Sad Dance. На нацотборе группа исполнит трек Maze.

    Moonzoo и F.M.F. Sure признают, что участие в Нацотбора для них - челлендж. Ведь свои треки, включая конкурсную композицию они сводят «буквально на кухне».

    Видеоклип на песню Maze ребята сняли за несколько часов, просто пригласив друзей на blind party - вечеринку вслепую.

    Fo Sho - Blck sqr 

    Сестры Бетти, Мариам и Сион Ендале объединились в начале 2019 года. Девушки очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях.

    «Open Up - слоган Евровидения, поэтому мы решили не писать песню по шаблонам. Мы открываем свое творчество нашей стране да и всему миру. Наш формат - это быть собой, но лучшей версии себя », - заявили девушки.

    Элина Иващенко - Get Up

    Элина Иващенко - победительница вокальных шоу «Х-фактор» и «Голос. Діти». Девушка занимается музыкой с пяти лет. Певица также работает радиоведущей и преподавательницей вокала.  Исполнительница представит авторскую лирическую песню под названием Get up. 

    «За свои 17 мне пришлось столкнуться со сложными жизненными обстоятельствами, перед которыми люди обычно сдаются. Тогда я решила, что выстою, что ни говори, сказав себе: «Ты прорвешься через любые сложности. Они лишь сделают тебя сильнее, чтобы ты пришла к целям, которые поставила ». Песней Get Up буду пытаться изменить направление мышления всех, кто потерял веру в себя», - пообещала она.

    Александр Порядинский - Savior

    Александр Порядинський - победитель одного из сезонов телешоу «Х-Фактор». Для Евровидения Александр приготовил песню Savior.

    «Современный мир является прагматичным и довольно жестким, иногда не оставляя права на ошибку. В жизни каждого случаются ситуации, из которых трудно самому найти выход. Когда безнадежность и отчаяние могут лишить сил и решимости, когда нас разрывают сомнения и противоречия, когда растет разочарование в людях. Именно в такие моменты и стоит вспомнить: вы не один на один из окружающим миром», - призвал Александр.

    Garna - Who We Are

    Garna- сольный проект украинской певицы Алены Левашевой. С 2014 года Алена Левашева - вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra.

    Для национального отбора Garna подготовила песню Who We Are?

    По словам артистки, она хочет «показать не только крутое и яркое шоу на сцене, но и донести важные жизненные ценности через музыку и достучаться до каждого».

    Khayat - Call For Love

    Khayat – финалист«Голосу країни-9» и полуфиналист Нацотбора на «Евровидение-2019». 

    Артист представит динамичный трек Call For Love.

     «Это напоминание, что любовь является той самой движущей силой, которая делает нашу жизнь яркой и полноценной, но не каждый готов сознательно впустить ее в свое сердце. Иногда человеку нужен определенный толчок, чтобы увидеть, что жизнь состоит не только из рутинного бытия, стресса и навязанных стандартов социума. Call For Love и является тем самым толчком!», - заверил артист.

    David Axelrod - Horizon

    David Axelrod, настоящее имя которого Владимир Ткаченко, известный украинский певец, музыкант и композитор. Участник проектов «Шанс-4», «Х-фактор», «Танцы со звездами» и «Голос страны-9».

    Певец исполнит выполнит авторскую романтическую балладу Horizon.

    «Я написал Horizon, когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок. Светлые и искренние эмоции переполняли меня - и все они вылились в эту балладу! Недаром представляю ее широкой публике только сейчас. Бывает, ты пишешь песню - и понимаешь, что для нее еще не время. Horizon - настоящий гимн любви и благодарности любимому человеку. Этот трек, безусловно, поможет выразить свои чувства! », - поделился Дэвид.

    Tvorchi - Bonfire

    Tvorchi - мужской дуэт Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни. Их хит Believe за считанные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

    «Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы - не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить», - заявили артисты.

    Финал нацотбора, в ходе которого будет определен представитель от Украины на Евровидении 2020, пройдет 22 февраля.

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