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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес расплакалась на съемках фильма о стриптизершах

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    Дженнифер Лопес - Дженнифер Лопес расплакалась на съемках фильма о стриптизершах
    Дженнифер Лопес

    Фанаты с удовольствием наблюдали за рыдающей звездой

    49-летняя актриса и певица Дженнифер Лопестак вжилась в роль нерадивой стриптизерши, что расплакалась прямо на улице Нью-Йорка.

    Помимо Джей Ло в проекте заняты Констанс Ву, Карди Би, Джулия Стайлз, Лили Рейнхарт, Мадлен Брюэр. В кадр попали некоторые сцены, в которых засветились Дженнифер, Констанс и Мадлен.

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    Дженнифер Лопес расплакалась на съемках фильма о стриптизершах
    Дженнифер Лопес расплакалась на съемках фильма о стриптизершах
    Дженнифер Лопес расплакалась на съемках фильма о стриптизершах
    Дженнифер Лопес расплакалась на съемках фильма о стриптизершах
    Дженнифер Лопес расплакалась на съемках фильма о стриптизершах
    Дженнифер Лопес расплакалась на съемках фильма о стриптизершах
    Дженнифер Лопес расплакалась на съемках фильма о стриптизершах

    Судя по кадрам, в картине героиня Джей Ло будет менять одежду так же часто, как и звезда в реальной жизни. Все образы яркие и соответствуют персонажу - обилие красок, разноцветный мех, стразы, облегающие латексные легинсы. Актрисе приходится несладко на съемках, поскольку она часами вынуждена ходить в неудобной обуви - туфлях и ботинках на каблуках-шпильках, танкетках.

    Съемочный день выдался очень насыщенным. Героиня Дженнифер сыграла бесчисленное количество дублей драматических моментов. В одной из сцен Джей Ло эмоционально ругалась с героиней Констанс Ву, после чего они обнялись и плакали. Фанаты с удовольствием наблюдали за рыдающей актрисой, вошедшей в образ.

     

    актриса певица Дженнифер Лопес
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