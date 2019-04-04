Дженнифер Лопес расплакалась на съемках фильма о стриптизершах



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Дженнифер Лопес

Фанаты с удовольствием наблюдали за рыдающей звездой

49-летняя актриса и певица Дженнифер Лопестак вжилась в роль нерадивой стриптизерши, что расплакалась прямо на улице Нью-Йорка.

Помимо Джей Ло в проекте заняты Констанс Ву, Карди Би, Джулия Стайлз, Лили Рейнхарт, Мадлен Брюэр. В кадр попали некоторые сцены, в которых засветились Дженнифер, Констанс и Мадлен.

Судя по кадрам, в картине героиня Джей Ло будет менять одежду так же часто, как и звезда в реальной жизни. Все образы яркие и соответствуют персонажу - обилие красок, разноцветный мех, стразы, облегающие латексные легинсы. Актрисе приходится несладко на съемках, поскольку она часами вынуждена ходить в неудобной обуви - туфлях и ботинках на каблуках-шпильках, танкетках.

Съемочный день выдался очень насыщенным. Героиня Дженнифер сыграла бесчисленное количество дублей драматических моментов. В одной из сцен Джей Ло эмоционально ругалась с героиней Констанс Ву, после чего они обнялись и плакали. Фанаты с удовольствием наблюдали за рыдающей актрисой, вошедшей в образ.