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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео

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    Джей Ло - Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео
    Джей Ло

    Джей Ло опубликовала отрывок записи с выступления

    11-летняя дочь Дженнифер Лопес, Эмма, явно решила пойти по стопам своей матери. Поп-звезда часто публикует короткие видео с ее исполнениями популярных композиций, однако, очевидно, Лопес решила, что девочке пора выступить по-настоящему.

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    Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео
    Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео
    Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео
    Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео
    Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео
    Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео
    Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео
    Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео
    Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео
    Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео
    Дженнифер Лопес с дочерью выступили на сцене в одинаковых платьях: милое видео

    В ходе последнего тура «Это моя вечеринка» в Лос-Анджелесе поп-звезда пригласила на сцену Эмму, где они вместе исполнили песню Limitless («Безграничный»). Для дуэта мать и дочь выбрали одинаковые красно-оранжевые платья с пышными юбками.

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    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    Лопес опубликовала отрывок записи с выступления, где они вместе допевают песню, а затем знаменитость становится перед дочерью на колени.

    «Я не могу поверить в это», — написала певица, сопроводив пост хештегом «материнская гордость».

     

    знаменитости певица Дженнифер Лопес
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