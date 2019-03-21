Дженнифер Лопес впервые прокомментировала помолвку с Алексом Родригесом



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Звезда порадовала поклонников новыми фотографиями

43-летний Алекс Родригес и 49-летняя Дженнифер Лопес готовятся к свадьбе: на прошлой неделе пара объявила о помолвке. Американский бейсболист и звезда шоу-бизнеса отлично смотрятся вместе, в чем мир много раз убеждался во время крупных светских мероприятий.

А теперь Алекс и Дженнифер и вовсе не расстаются, причем даже на съемках. Сегодня Лопес поделилась снимками одной из рекламных фотосессий на своей странице в Instagram.

Журнал People спросил Дженнифер о новой этапе в жизни, который она собирается разделись со звездой спорта.

«Мы действительно счастливы. Благодарны судьбе за сегодняшний день. Он приносит нам огромную радость, - сказала певица.

Кстати, до совместного рекламного контракта Дженнифер и Алекс многое делали вместе. Их любовь к спорту и здоровому образу жизни, например, заставила их запустить фитнес-челлендж.