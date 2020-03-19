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    Шоу-биз

    Джордж Мартин рассказал, что проводит больше времени в Вестеросе во время карантина

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    <p>&laquo;Не могу избавиться от ощущения, что сейчас мы все живем в научно-фантастическом романе&raquo;, - заметил писатель Джордж Мартин</p> <div></div> - Джордж Мартин рассказал, что проводит больше времени в Вестеросе во время карантина

    «Не могу избавиться от ощущения, что сейчас мы все живем в научно-фантастическом романе», - заметил писатель Джордж Мартин

    Фанаты предполагают, что писатель работает над «Ветрами зимы» — шестой книгой из цикла романов «Песнь льда и пламени»

    Писатель Джордж Мартин опубликовал в своем блоге заметку «Странные дни», посвященную ситуации с коронавирусом.

    «Да, я знаю, что вхожу в наиболее уязвимую группу людей, учитывая мой возраст и физическое состояние. Но сейчас я чувствую себя прекрасно и принимаю все разумные меры предосторожности. Я нахожусь один в отдаленном изолированном месте, мне помогает один из моих сотрудников, я не езжу в город и не хожу на какие-либо встречи», - рассказал писатель о своих мерах предосторожности.

    «По правде говоря, я провожу больше времени на Вестеросе, чем в реальном мире, пишу каждый день. В Семи королевствах довольно мрачная обстановка… но, возможно, не такая мрачная, как здесь», - добавил он.

    Мартин также рассказал о временном закрытии своих мероприятий и проектов в рамках предотвращения распространения Covid-19. При этом книжный магазин Мартина пока что остается открытым, а также работает служба доставки книг.

    «Когда я смотрю новости, не могу избавиться от ощущения, что сейчас мы все живем в научно-фантастическом романе. Но, увы, это не тот научно-фантастический роман, в котором я мечтал жить в детстве, - с городами на Луне, колониями на Марсе, домашними роботами и летающими машинами. Мне никогда не нравились истории о пандемии… Будем надеяться, что мы пройдем через все это в целости и сохранности. Будьте здоровы, друзья мои. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть», - отметил создатель «Игры престолов».

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    Игра престолов писатель коронавирус
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