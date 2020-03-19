Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко идет на поправку



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«Температура прошла», - сообщает о состоянии своего здоровья Ольга Куриленко

Как отметила актриса, сейчас она находится в столице Великобритании Лондоне

«Девушка Бонда» Актриса Ольга Куриленко в Instagram сообщила об улучшении своего состояния. Напомним, что несколько дней назад стало известно, что «девушка Бонда» больна коронавирусом. Об этом она сама сообщила в соцсетях широкой общественности.

«Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным».

Актриса готовится к выписке из больницы

Актриса также отметила, что никакого специального лечения от коронавируса ей не прописали. Она всего лишь пила парацетамол при высокой температуре. Уже в ближайшие дни актриса намерена вернуться в строй.

Все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба, после коронавирус обнаружили у актера Кристофера Хивью, известного по сериалу «Игра престолов».