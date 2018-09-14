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    Шоу-биз

    Джулия Робертс впервые снялась в сериале: вышел трейлер «Возвращения домой» (видео)

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    Джулия Робертс впервые снялась в сериале: вышел трейлер «Возвращения домой» (видео)

    От создателя «Мистера Робота»

    Компания Amazon опубликовала полный трейлер предстоящего сериала "Возвращение домой". Главную роль в проекте исполнила актриса Джулия Робертс. Она играет соцработницу Хейди Бергман из реабилитационного центра, где солдатам, пережившим войну, помогают вернуться к обычной жизни. Только спустя несколько лет Бергман понимает, что ее впутали в сложное дело.

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    Сюжет сериала основан на документальных подкастах Gimlet Media, авторы которых — Эли Горовиц и Мика Блумберг — работали над сценарием проекта. В сериале также снялись актеры Джереми Аллен Уайт, Алекс Карповски и Дермот Малруни.

    Предполагается, что у "Возвращения домой" будет два сезона. Режиссером 10 эпизодов первого сезона назначен Сэм Эсмейл, известный по сериалу "Мистер Робот".

    Премьера сериала состоится 2 ноября 2018 года.

    Джерело: Buro 24/7

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