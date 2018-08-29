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    Шоу-биз

    Элизабет Олсен показала, как скорбит по мужу в трейлере сериала «Соболезную вашей утрате»

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    Элизабет Олсен - Элизабет Олсен показала, как скорбит по мужу в трейлере сериала «Соболезную вашей утрате»
    Элизабет Олсен

    Видеосервис Facebook Watch представил трейлер предстоящего сериала

    Главную роль в проекте исполнила актриса Элизабет Олсен.  Ее героиня потеряла мужа и пытается жить дальше. 

    Идея проекта принадлежит Киту Стейнкеллнеру. Исполнительный продюсер – Джеймс Понсольдт, он же снимет несколько эпизодов сериала (всего их запланировано 10). Помимо Олсен в проекте участвуют актеры Келли Мэри Трэн («Звездные войны»), Йован Адепо, Мамудо Ати и Джанет Мактир.

    Премьера сериала состоится 18 сентября на платформе Facebook Watch.

    Джерело: Buro 24/7

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