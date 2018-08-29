Элизабет Олсен показала, как скорбит по мужу в трейлере сериала «Соболезную вашей утрате»
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Розсилка
Элизабет Олсен
Видеосервис Facebook Watch представил трейлер предстоящего сериала
Главную роль в проекте исполнила актриса Элизабет Олсен. Ее героиня потеряла мужа и пытается жить дальше.
Идея проекта принадлежит Киту Стейнкеллнеру. Исполнительный продюсер – Джеймс Понсольдт, он же снимет несколько эпизодов сериала (всего их запланировано 10). Помимо Олсен в проекте участвуют актеры Келли Мэри Трэн («Звездные войны»), Йован Адепо, Мамудо Ати и Джанет Мактир.
Премьера сериала состоится 18 сентября на платформе Facebook Watch.
Джерело: Buro 24/7