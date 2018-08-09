Экс-солистка скандальной группы «Тату» вышла замуж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлия Волкова

Свадебная церемония состоялась 8 августа

О счастливом событии стало известно из Instagram Юлии Волковой. Артистка опубликовала снимок свадебном платье с букетов алых роз.

«08.08.2018. Теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Спасибо, Боженька за все», — написала Юлия в соцсети.

Стоит отметить, что пресс-служба певицы не комментирует информацию о свадьбе. Также не известно, где происходило празднование и кто присутствовал из гостей.

Сама Юлия прокомментировала изменения в личной жизни так: «Мои хорошие! Как много я сегодня прочитала приятностей, ваших переживаний, поздравлений. Многие мучаются и задают разные вопросы: Она замуж вышла? За кого? Где? Давайте, я раз и навсегда все вам объясню: я счастлива. Моя семья — это мое личное, и так будет всегда. Живите, мечтайте, наслаждайтесь каждым днем, верьте в чудеса, берегите своих близких, радуйтесь за других», — чуть позже написала артистка в соцсети.



