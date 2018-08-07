Ани Лорак уехала отдыхать без супруга



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Ани Лорак

Украинская певица, которая последние годы живет и гастролирует в РФ отправилась на отдых вместе с дочкой

На своей странице в Instagram артистка опубликовала трогательный снимок с дочкой Софией. Также Лорак указала, что снимок сделан в Иерусалиме.

Стоит отметить, что после скандального видео, на котором запечатлен супруг Ани Лорак в объятиях брюнетки, певица практически не публиковала фотографий в соцсети.

Напомним, что по словам отца Лорак, разводиться пара не собирается.

«Все у них с Муратом нормально, они вместе. Не понимаю, зачем так преувеличивать, как противно рушить семью!» - заявил отец Ани Лорак изданию СтарХиту.

В тоже время, в СМИ появилась информация о том, что это не первый «залет» Мурата. Супруга Ани Лорак часто наблюдали в компании красоток.

«Двух девушек я лично знала. У одной роман с ним был лет 7 назад, у другой - 4 года назад. Одна из них была дизайнером. Помогала им с ремонтом квартиры. Так вот, дизайн был и в постели. Не обходил этот турецкий менеджер ни одну юбку. А где он и где его жена? Он никто, обычный служащий отеля, из грязи в князи. Она сделала его крутым, а он все эти годы ее вот так «благодарит»,- рассказала Обозревателю близкая подруга семьи.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 6 Авг 2018 в 9:55 PDT

Но сама Лорак никак не комментирует похождения супруга и всячески отмалчивается на тему личной жизни.

В одном из интервью Ани Лорак отмечала, что несмотря на плотный гастрольный график, они с мужем постоянно перезваниваются.

«С Муратом мы постоянно на связи. Утром «Доброе утро», вечером «Спокойной ночи», в течение дня по 5–10 сообщений, звонков. Мы не покидаем друг друга ни на минуту. И мне кажется, в этом и есть секрет нашего семейного счастья. 12 лет за спиной, и до сих пор у нас есть ощущение радости, когда встречаемся. Внутренний восторг, чего, возможно, не скажешь о людях, которые постоянно вместе. Им, скорее, хочется отдохнуть друг от друга. Я считаю, что жить с публичным человеком – это особый талант. Мурат, бесспорно, им обладает», — ранее утверждала Лорак.

Но инсайдеры отмечают обратное. По их словам, муж Лорак не отвечает на ее звонки и даже отказывается общаться с ребенком.



