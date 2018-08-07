В сети появились первые снимки со свадьбы певицы Бьянки



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Бьянка

Сексапильная R'n'B певица вышла замуж за гитариста

Певица Бьянка сыграла свадьбу. Как стало известно Scotch, возлюбленным артистки стал гитарист Роман Безруков, с которым Бьянка работает уже долго время. Кстати, именно Роман стал саундпродюсером нового альбома певицы, который выйдет нынешней осенью.

Свадьба певицы прошла в Подмосковье и была достаточно скоромной. На торжество пригласили только самых близких.

Невеста была одела в белоснежное пышное платье с эффектным декольте. А жених Роман Безруков выбрал костюм в серых тонах.

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