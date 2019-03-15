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    Шоу-биз

    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером

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    Эмбер Херд - Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд

    Перемены в личной жизни Эмбер происходят параллельно с судебным разбирательством

    У 32-летней голливудской актрисы Эмбер Херд наступили перемены в личной жизни. Ее роман с Вито Шнабелем, похоже, закончился, потому что рядом с Эмбер теперь другой мужчина.

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    Папарацци сфотографировали Херд в компании 45-летнего аргентинского кинорежиссера Андреса Мускетти. Их встреча была похожа на свидание: Херд и Мускетти застали за поцелуями.

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    Андрес Мускетти наиболее известен своими фильмами ужасов «Мама» и «Оно». Работы режиссера участвовали в нескольких международных кинофестивалях, где были отмечены критиками и жюри.

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    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером
    Эмбер Херд застали за поцелуями с известным режиссером

    Перемены в личной жизни Эмбер происходят параллельно с судебным разбирательством. Бывший муж звезды, 55-летний Джонни Депп, подал против нее иск о клевете. Он намерен отсудить $50 миллионов  и восстановить свою репутацию, пострадавшую в результате отношений с Херд.

     

    мужчина и женщина знаменитости шоу-бизнес
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