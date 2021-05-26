Федишин устроила яркий праздник в честь 10-летия старшего сына (видео)

Певица устроила Юрчику праздник на свежем воздухе

Популярная украинская певица Ирина Федишин отпраздновала день рождения саршого сына Юры.

Мальчику исполнилось 10 лет. По этому случаю артистка решила устроить ему праздник на свежем воздухе.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото и видео, на которых показала, как проходило празднование. Так, по ролику видно, что сначала Юрчик получил подарки, которыми была украшена его комната, а уже потом семья праздновала на природе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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