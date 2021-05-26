  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Федишин устроила яркий праздник в честь 10-летия старшего сына (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Федишин устроила яркий праздник в честь 10-летия старшего сына (видео)
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Певица устроила Юрчику праздник на свежем воздухе

    Популярная украинская певица Ирина Федишин отпраздновала день рождения саршого сына Юры.

    Мальчику исполнилось 10 лет. По этому случаю артистка решила устроить ему праздник на свежем воздухе.

    На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото и видео, на которых показала, как проходило празднование. Так, по ролику видно, что сначала Юрчик получил подарки, которыми была украшена его комната, а уже потом семья праздновала на природе.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

    Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

    Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

    Читайте также: Настя Каменских растрогала сеть редкими свадебными фото с Потапом
    Теги: певица праздник Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Федишин устроила яркий праздник в честь 10-летия старшего сына (видео)