Молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс (фото)

Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

33-летняя Юлиана Ферстер из Оберндорфа, Германия, сделала первое тату 15 лет назад. Сейчас тело девушки напоминает комикс, но она довольна, ведь рисунки напоминают ей о самых дорогих людях в ее жизни.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка, пишет Daily Star.

Но на этом Ферстер не остановилась. Уже скоро ее коллекция наколок начала стремительно пополняться. Маска Гая Фокса из фильма "V — значит вендетта", портрет Джокера, логотип Мстителей — и это далеко не все. Спустя 15 лет после первого похода к тату-мастеру на теле девушки практически не осталось места: только левая ягодица и лицо.

«Меня всегда очаровывали татуировки, ведь каждая из них — уникальное произведение искусства. Я сделала так много наколок, что теперь невозможно сказать, сколько их всего. Все они взаимосвязаны, переплетаются друг с другом. Я забила практически все свое тело, но на правой ягодице еще осталось свободное место, которое когда-нибудь я все-таки решусь заполнить», - призналась Юлиана Ферстер.

Хобби не из дешевых. Как выражается сама Юлиана, на те деньги, которые потратила на тату, она могла бы купить шикарную машину. И правда — в переводе на рубли у девушки ушло больше пяти миллионов. Но Юлиана научилась зарабатывать на своем хобби. Мало того что она сама стала тату-мастером, теперь девушка работает тату-моделью. Да и "Инстаграм" со 170 тысячами подписчиков приносит неплохой доход.

Но где тысячи поклонников, там и хейтеры. Юлиане приходится мириться с регулярной "конструктивной" критикой ее боди-арта. Чаще всего комментаторы обходятся эпитетами — вроде "отвратительный" или "нелепый". Но немка просто не обращает на подобные выпады внимания. А вот что игнорировать действительно сложно — так это реакцию ее соседей и жителей района, в котором живет красотка.

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