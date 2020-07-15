Гайтана похвасталась стройным телом в прозрачном пеньюаре
Певица Гайтана
instagram.com/gaitanamusic/
Певица поделилась весьма пикантным снимком
Популярная украинская певица Гайтана порадовала своих поклонников довольно откровенным снимком. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, сделанное во дворе ее дома.
На фото исполнительница позирует в черном купальнике и прозрачном пеньюаре, держа в руках кусок черной легкой ткани.
instagram.com/gaitanamusic/
«Ловлю ветер в волосах», - подписала фото Гайтана.
Поклонники оценили пикантный снимок звезды, отметив ее стройную фигуру.
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