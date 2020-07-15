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    Шоу-биз

    Гайтана похвасталась стройным телом в прозрачном пеньюаре

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    Певица Гайтана - Гайтана похвасталась стройным телом в прозрачном пеньюаре
    Певица Гайтана
    instagram.com/gaitanamusic/

    Певица поделилась весьма пикантным снимком

    Популярная украинская певица Гайтана порадовала своих поклонников довольно откровенным снимком. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, сделанное во дворе ее дома.

    На фото исполнительница позирует в черном купальнике и прозрачном пеньюаре, держа в руках кусок черной легкой ткани.

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    instagram.com/gaitanamusic/

    «Ловлю ветер в волосах», - подписала фото Гайтана.

    Поклонники оценили пикантный снимок звезды, отметив ее стройную фигуру.

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