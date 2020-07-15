Гайтана похвасталась стройным телом в прозрачном пеньюаре



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Певица Гайтана instagram.com/gaitanamusic/

Певица поделилась весьма пикантным снимком

Популярная украинская певица Гайтана порадовала своих поклонников довольно откровенным снимком. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, сделанное во дворе ее дома.

На фото исполнительница позирует в черном купальнике и прозрачном пеньюаре, держа в руках кусок черной легкой ткани.

instagram.com/gaitanamusic/

«Ловлю ветер в волосах», - подписала фото Гайтана.

Поклонники оценили пикантный снимок звезды, отметив ее стройную фигуру.