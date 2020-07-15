Барби-трансгендер продемонстрировала пышную грудь и круглые бедра в трусиках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

36-летняя телеведущая Джессика Алвес готовится к еще нескольким операциям для окончательного перехода instagram.com/jessicaalvesuk/

А пока трансгендерная звезда делится результатами своих преображений

Британская и бразильская телеведущая Джессика Алвес появилась перед камерой в смелом образе. Красотка полностью обнажилась, оставив на себе только черные тонкие трусики в горошек. Джессика распустила идеально прямые волосы, но они легли на спину. Прикрывать самые пикантные детали инстадиве пришлось стикерами.

На снимке можно прекрасно рассмотреть все формы Алвес, в которые она вложила круглые денежные суммы. Блондинка является обладательницей пышного бюста, а также округлых ягодиц, как у Ким Кардашьян. От этого сочетания талия Джессики кажется еще тоньше. После недавнего хирургического вмешательства шея «живой Барби» идеально ровная: звезде удалили адамово яблоко.

instagram.com/jessicaalvesuk/

К съемке селфи Алвес подошла ответственно. Она нанесла на лицо фирменный яркий макияж, подчеркнув глаза черным контуром. Ведущая сделала темнее линию бровей, оттенила скулы. Горячий образ Джессика дополнила украшениями: жемчужными пуссетами и таким же крестом. Блогер кокетливо посмотрела в зеркало и сделала снимок.

Это первое фото британки после объявлении о смене имени. Вчера Родди, так звали телеведущую еще сутки назад, заявила, что намерена лечь под нож хирурга еще два или три раза, чтобы совершить окончательный переход. Теледива призналась, что хочет стать мамой. Она мечтает жить с малышом и любимым человеком в собственном доме в Испании. Теперь, говорит Джессика, она близка к своему счастью как никогда.