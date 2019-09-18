Соблазнительная Гайтана в обтягивающем белье показла горячие танцы (видео)
Гайтана
Фото: facebook.com/pg/officialgaitana
Звезда показала идеальную фигуру
Популярная украинская певица Гайтана готовится к съемке танцевального клипа, поэтому активно репетирует хореографию вместе с балетом. Горячими фрагментами из репетиций звезда поделилась в своем Инстаграме.
Так, наа днях она выложила видео, на котором в коротеньких шортиках и спортивном лифчике энергично танцует так называемый afrodance.
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«Мой папа говорит, что язык тела женщины, говорит больше о ней, чем слова», – написала Гайтана.
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