Соблазнительная Гайтана в обтягивающем белье показла горячие танцы (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гайтана Фото: facebook.com/pg/officialgaitana

Звезда показала идеальную фигуру

Популярная украинская певица Гайтана готовится к съемке танцевального клипа, поэтому активно репетирует хореографию вместе с балетом. Горячими фрагментами из репетиций звезда поделилась в своем Инстаграме.

Так, наа днях она выложила видео, на котором в коротеньких шортиках и спортивном лифчике энергично танцует так называемый afrodance.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic) 14 Сен 2019 в 6:14 PDT

«Мой папа говорит, что язык тела женщины, говорит больше о ней, чем слова», – написала Гайтана.

Читайте также: Стал известен рацион принцессы Евгении