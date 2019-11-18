Герои фильма «Покидая Неверленд» подали в суд на Майкла Джексона за сексуальное насилие



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Робсону и Сейфчаку выпал шанс призвать своих обидчиков к ответу

История жертв покойного Майкла Джексона прогремела на весь мир в январе, когда HBO выпустил четырехчасовой фильм о растлении детей,

Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, ставшие главными героями скандального документального фильма «Покидая Неверленд», подали в суд на наследный фонд Майкла Джексона и на этот раз намерены довести до конца дело о сексуальном насилии со стороны короля поп-музыки. Как известно, мужчины уже судились с наследниками Джексона, но их иск был отклонен в 2017-м - отчасти из-за срока давности. Обе жертвы музыканта подали аппеляцию, чтобы оспорить несправедливое, по их мнению, решение, но до сегодняшнего дня дело не сдвигалось с мертвой точки.

Теперь же порталу TMZ удалось выяснить, что, благодаря новым законам штата Калифорния, срок давности преступлений, связанных с насилием над детьми, изменен, а Робсону и Сейфчаку выпал шанс призвать своих обидчиков к ответу. Первые слушания состоятся уже на этой неделе: суду присяжных придется разбираться, действительно ли мужчины в детстве пострадали от рук Джексона и есть ли у фонда поп-короля весомые контраргументы.

История жертв покойного Майкла Джексона прогремела на весь мир в январе, когда HBO выпустил четырехчасовой фильм о растлении детей, гостивших на ранчо легендарного музыканта. В основу сюжета легли рассказы Уэйда, Джеймса и их семей, разделившие зрителей на два лагеря: одни поверили в виновность Майкла, другие, как и семья артиста, назвали ленту лживой попыткой прославиться за счет его репутации.

Читайте также: Ирина Луценко украсила обложку глянца