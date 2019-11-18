Леся Никитюк показала фото с отдыха в Праге

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Никитюк показала селфи, сделанное на прогулке в Праге, на котором позирует в клетчатой шляпке

32-летняя телезвезда опубликовала в Instagram новые фото, сделанные в Праге. На одном из снимков Никитюк позирует с бокалами пива и традиционным чешским супом в хлебе.

«Доброе утрядло! Я уже пью пивадло и ем супадло!!! Ваша Лесядло. Foto Мамадло», — написала она.

Также телезвезда позирует на улице, залитой солнцем. На прогулку она вышла в черном наряде с распущенными волосами, которые прикрыла кокетливой зелено-клетчатой шляпкой с интересным декором.

На лице Леси легкий естественный макияж, она с легкой улыбкой смотрит прямо в кадр. Звезда не подписала свое фото, оставила лишь чешскую геолокацию.

А фанаты не оставили без внимания этот милый кадр и засыпают Никитюк комплиментами в комментариях.