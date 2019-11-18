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    Шоу-биз

    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж

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    <p>Мохаммад пошутил, что не против еще раз жениться, но разве что на другой женщине</p> <p>Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/</p> <div></div> - Камалия призналась, почему не хочет снова замуж

    Мохаммад пошутил, что не против еще раз жениться, но разве что на другой женщине

    Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

    Певица рассекретила, из-за чего боится праздновать свадьбу

    Певица Камалия рассказала почему не хочет второй раз жениться. Знаменитость в программе «Светская жизнь» призналась, что думала повторить обет со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, но боится. По словам Камалии, она переживает, что это может привести к разрыву отношений.

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    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Камалия призналась, почему не хочет снова замуж
    Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

    «В последнее время я наблюдаю такую тенденцию, когда одна пара женится несколько раз, то впоследствии она расстается. Поэтому я немного боюсь. Впрочем, свадьбу я хотела бы еще раз отметить», - отметила артистка.

    На этот же вопрос человек Камалии Мохаммад в шутку ответил, что не против еще раз жениться, но разве что на другой женщине.

    «В нашей семье именно так и шутят», - добавила Камалия.

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    знаменитости Камалия певица шоу-бизнес
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