Камалия призналась, почему не хочет снова замуж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мохаммад пошутил, что не против еще раз жениться, но разве что на другой женщине Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица рассекретила, из-за чего боится праздновать свадьбу

Певица Камалия рассказала почему не хочет второй раз жениться. Знаменитость в программе «Светская жизнь» призналась, что думала повторить обет со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, но боится. По словам Камалии, она переживает, что это может привести к разрыву отношений.

«В последнее время я наблюдаю такую тенденцию, когда одна пара женится несколько раз, то впоследствии она расстается. Поэтому я немного боюсь. Впрочем, свадьбу я хотела бы еще раз отметить», - отметила артистка.

На этот же вопрос человек Камалии Мохаммад в шутку ответил, что не против еще раз жениться, но разве что на другой женщине.

«В нашей семье именно так и шутят», - добавила Камалия.

Читайте также: Ирина Луценко украсила обложку глянца