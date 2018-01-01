В субботу в Лос-Анджелесе вручили премию Гильдии режиссеров США.

Показатели этой премии обычно совпадают с распределением побед на церемонии «Оскар» (она в этом году состоится 4 марта). Гильермо Дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США за фильм «Форма воды». За награду с Дель Торо боролись режиссеры Кристофер Нолан (Дюнкерк), Мартин Макдона (Три билборда на границе Эббинга,



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Гильермо Дель Торо

В субботу в Лос-Анджелесе вручили премию Гильдии режиссеров США.

Показатели этой премии обычно совпадают с распределением побед на церемонии «Оскар» (она в этом году состоится 4 марта). Гильермо Дель Торо получил премию Гильдии режиссеров США за фильм «Форма воды».

За награду с Дель Торо боролись режиссеры Кристофер Нолан (Дюнкерк), Мартин Макдона (Три билборда на границе Эббинга, Миссури), Джордан Пил (Прочь) и Грета Гервиг (Леди Берд).

Фильм Гильермо Дель Торо «Форма воды» уже взял «Золотой глобус» за лучшую режиссуру и был номинирован на 13 премий «Оскар».

Отметим, что по сценарию картины, действие разворачивается в 1963 году. Главной героиней фильма стала немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать.