Оглашены номинанты на «Оскар-2018»
- Сьогодні, 15:50
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Церемония вручения премий Американской киноакдемии пройдет в 90-й раз
Сегодня в Лос-Анджелесе состоялось официальная церемония объявления номинантов на премию Американской киноакадемии «Оскар». В этом году призы вручаются в 90-й раз. На этот раз будут разыграны статуэтки в 24 номинациях, пишет «Главком».
Лучший фильм года / Best (Motion) Picture
Зови меня своим именем
Темные времена
Дюнкерк
Прочь
Леди Берд
Призрачная нить
Секретное досье
Форма воды
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший режиссер / Best Director
Кристофер Нолан - Дюнкерк
Джордан Пил - Прочь
Грета Гервиг - Леди Берд
Пол Томас Андерсон - Призрачная нить
Гильермо Дель Торо - Форма воды
Лучшая мужская роль / Best Actor in a Leading Role
Тимоти Шаламе - Зови меня своим именем
Дэниел Дэй Льюис - Призрачная нить
Дэниел Калуя - Прочь
Гэри Олдман - Темные времена
Дензел Вашингтон - Roman J. Israel, Esq.
Лучшая мужская роль второго плана / Best Actor in a Supporting Role
Уиллем Дефо - Проект "Флорида"
Вуди Харрельсон - Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Ричард Дженкинс - Форма воды
Кристофер Пламмер - Все деньги мира
Сэм Рокуэлл - Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучшая женская роль / Best Actress in a Leading Role
Салли Хокинс - Форма воды
Фрэнсис МакДорманд - Три билборда на границе
Марго Робби - Тоня против всех
Сирша Ронан - Леди Берд
Мерил Стрип - Секретное досье
Лучшая женская роль второго плана / Best Actress in a Supporting Role
Мэри Дж. Блайдж - Ферма Мадбаунд
Эллисон Дженни - Тоня против всех
Лесли Мэнвил - Призрачная нить
Лори Меткаф - Леди Берд
Октавия Спенсер - Форма воды
Лучший оригинальный сценарий / Best Original Screenplay
Любовь - болезнь
Прочь
Леди Берд
Форма воды
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучший анимационный полнометражный фильм / Best Animated Feature
Босс - молокосос
Добытчица
Коко
Фердинанд
Ван Гог. С любовью, Винсент
Лучшая музыка к фильму / Best Original Score
Дюнкерк
Призрачная нить
Форма воды
Звездные войны: Последние джедаи
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Лучшая операторская работа / Best Cinematography
Бегущий по лезвию 2049
Темные времена
Дюнкерк
Ферма Мадбаунд
Форма воды
Лучшее сведение звука / Best Sound Mixing
Малыш на драйве
Бегущий по лезвию 2049
Дюнкерк
Форма воды
Звездные войны: Последние джедаи
Лучший дизайн костюмов / Best Costume Design
Красавица и чудовище
Темные времена
Призрачная нить
Форма воды
Виктория и Абдул
Лучший звуковой монтаж / Best Sound Editing
Дюнкерк
Бегущий по лезвию 2049
Малыш на драйве
Форма воды
Звездные войны: Последние джедаи
Лучший грим и прически / Best Makeup and Hairstyling
Темные времена
Виктория и Абдул
Чудо
Лучшая песня / Best Original Song
Ферма Мадбаунд - Mighty River
Зови меня своим именем - Mystery of love
Коко - Remember Me
Маршалл - Stand up for something
Величайший шоумен - This Is Me
Лучший адаптированный сценарий / Best Adapted Screenplay
Зови меня своим именем
Горе-творец
Логан
Большая игра
Ферма Мадбаунд
Лучший фильм на иностранном языке / Best Foreign Language Film
Фантастическая женщина (Чили)
Нелюбовь (Россия)
О теле и душе (Венгрия)
Квадрат (Швеция)
Лучшие визуальные эффекты / Best Visual Effects
Бегущий по лезвию 2049
Стражи Галактики 2
Конг: Остров черепа
Звездные войны: Последние джедаи
Война планеты обезьян
Лучший документальный полнометражный фильм / Best Documentary - Feature
Abacus: Small Enough to Jail
Лица, деревни
Икар
Последние люди Алеппо
Стронг-Айленд
Лучшая работа художника-постановщика / Best Production Design
Красавица и чудовище
Бегущий по лезвию 2049
Темные времена
Дюнкерк
Форма воды
Лучший монтаж / Best Film Editing
Малыш на драйве
Дюнкерк
Тоня против всех
Форма воды
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Финальный этап голосования за премию среди академиков состоится в период с 20 по 27 февраля.
Церемония награждения состоится 4 марта в Театре Dolbi в Лос-Анджелесе. На вручении будет играть оркестр под управлением Джимми Киммела.
В 2017 году кинопремию «Оскар» за лучший фильм получила лента «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса.