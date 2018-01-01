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    Оглашены номинанты на «Оскар-2018»

    Церемония вручения премий Американской киноакдемии пройдет в 90-й раз
    Сегодня в Лос-Анджелесе состоялось официальная церемония объявления номинантов на премию Американской киноакадемии «Оскар». В этом году призы вручаются в 90-й раз. На этот раз будут разыграны статуэтки в 24 номинациях, пишет «Главком». Лучший фильм года / Best (Motion) Picture Зови меня своим именем Темные времена
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:50
    • Розсилка
    Оскар-2018
    Оскар-2018

    Церемония вручения премий Американской киноакдемии пройдет в 90-й раз

    Сегодня в Лос-Анджелесе состоялось официальная церемония объявления номинантов на премию Американской киноакадемии «Оскар». В этом году призы вручаются в 90-й раз. На этот раз будут разыграны статуэтки в 24 номинациях, пишет «Главком».

    Лучший фильм года / Best (Motion) Picture

    Зови меня своим именем

    Темные времена

    Дюнкерк

    Прочь

    Леди Берд

    Призрачная нить

    Секретное досье

    Форма воды

    Три билборда на границе Эббинга, Миссури

    Лучший режиссер / Best Director

    Кристофер Нолан - Дюнкерк

    Джордан Пил - Прочь

    Грета Гервиг - Леди Берд

    Пол Томас Андерсон - Призрачная нить

    Гильермо Дель Торо - Форма воды

    Лучшая мужская роль / Best Actor in a Leading Role

    Тимоти Шаламе - Зови меня своим именем

    Дэниел Дэй Льюис - Призрачная нить

    Дэниел Калуя - Прочь

    Гэри Олдман - Темные времена

    Дензел Вашингтон - Roman J. Israel, Esq.

    Лучшая мужская роль второго плана / Best Actor in a Supporting Role

     Уиллем Дефо - Проект "Флорида"

     Вуди Харрельсон - Три билборда на границе Эббинга, Миссури

     Ричард Дженкинс - Форма воды

     Кристофер Пламмер - Все деньги мира

     Сэм Рокуэлл - Три билборда на границе Эббинга, Миссури

    Лучшая женская роль / Best Actress in a Leading Role

    Салли Хокинс - Форма воды

    Фрэнсис МакДорманд - Три билборда на границе

    Марго Робби - Тоня против всех

    Сирша Ронан - Леди Берд

    Мерил Стрип - Секретное досье

    Лучшая женская роль второго плана / Best Actress in a Supporting Role

     Мэри Дж. Блайдж - Ферма Мадбаунд

     Эллисон Дженни - Тоня против всех

     Лесли Мэнвил - Призрачная нить

     Лори Меткаф - Леди Берд

     Октавия Спенсер - Форма воды

    Лучший оригинальный сценарий / Best Original Screenplay

    Любовь - болезнь

    Прочь

    Леди Берд

    Форма воды

    Три билборда на границе Эббинга, Миссури

    Лучший анимационный полнометражный фильм / Best Animated Feature

    Босс - молокосос

    Добытчица

    Коко

    Фердинанд

    Ван Гог. С любовью, Винсент

    Лучшая музыка к фильму / Best Original Score

     Дюнкерк

     Призрачная нить

     Форма воды

     Звездные войны: Последние джедаи

     Три билборда на границе Эббинга, Миссури

    Лучшая операторская работа / Best Cinematography

     Бегущий по лезвию 2049

     Темные времена

     Дюнкерк

     Ферма Мадбаунд

     Форма воды

    Лучшее сведение звука / Best Sound Mixing

     Малыш на драйве

     Бегущий по лезвию 2049

     Дюнкерк

     Форма воды

     Звездные войны: Последние джедаи

    Лучший дизайн костюмов / Best Costume Design

     Красавица и чудовище

     Темные времена

     Призрачная нить

     Форма воды

     Виктория и Абдул

    Лучший звуковой монтаж / Best Sound Editing

     Дюнкерк

     Бегущий по лезвию 2049

     Малыш на драйве

     Форма воды

     Звездные войны: Последние джедаи

    Лучший грим и прически / Best Makeup and Hairstyling

     Темные времена

     Виктория и Абдул

     Чудо

    Лучшая песня / Best Original Song

    Ферма Мадбаунд - Mighty River

    Зови меня своим именем - Mystery of love

    Коко - Remember Me

    Маршалл - Stand up for something

    Величайший шоумен - This Is Me

    Лучший адаптированный сценарий / Best Adapted Screenplay

    Зови меня своим именем

    Горе-творец

    Логан

    Большая игра

    Ферма Мадбаунд

    Лучший фильм на иностранном языке / Best Foreign Language Film

     Фантастическая женщина (Чили)

     Нелюбовь (Россия)

     О теле и душе (Венгрия)

     Квадрат (Швеция)

    Лучшие визуальные эффекты / Best Visual Effects

     Бегущий по лезвию 2049

     Стражи Галактики 2

     Конг: Остров черепа

     Звездные войны: Последние джедаи

     Война планеты обезьян

    Лучший документальный полнометражный фильм / Best Documentary - Feature

    Abacus: Small Enough to Jail

    Лица, деревни

    Икар

    Последние люди Алеппо

    Стронг-Айленд

    Лучшая работа художника-постановщика / Best Production Design

     Красавица и чудовище

     Бегущий по лезвию 2049

     Темные времена

     Дюнкерк

     Форма воды

    Лучший монтаж / Best Film Editing

     Малыш на драйве

     Дюнкерк

     Тоня против всех

     Форма воды

     Три билборда на границе Эббинга, Миссури

    Финальный этап голосования за премию среди академиков состоится в период с 20 по 27 февраля.

    Церемония награждения состоится 4 марта в Театре Dolbi в Лос-Анджелесе. На вручении будет играть оркестр под управлением Джимми Киммела.

    В 2017 году кинопремию «Оскар» за лучший фильм получила лента «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса.

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