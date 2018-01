Оглашены номинанты на «Оскар-2018»

Церемония вручения премий Американской киноакдемии пройдет в 90-й раз

Сегодня в Лос-Анджелесе состоялось официальная церемония объявления номинантов на премию Американской киноакадемии «Оскар». В этом году призы вручаются в 90-й раз. На этот раз будут разыграны статуэтки в 24 номинациях, пишет «Главком». Лучший фильм года / Best (Motion) Picture Зови меня своим именем Темные времена

Лучший фильм года / Best (Motion) Picture

Зови меня своим именем

Темные времена

Дюнкерк

Прочь

Леди Берд

Призрачная нить

Секретное досье

Форма воды

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучший режиссер / Best Director

Кристофер Нолан - Дюнкерк

Джордан Пил - Прочь

Грета Гервиг - Леди Берд

Пол Томас Андерсон - Призрачная нить

Гильермо Дель Торо - Форма воды

Лучшая мужская роль / Best Actor in a Leading Role

Тимоти Шаламе - Зови меня своим именем

Дэниел Дэй Льюис - Призрачная нить

Дэниел Калуя - Прочь

Гэри Олдман - Темные времена

Дензел Вашингтон - Roman J. Israel, Esq.

Лучшая мужская роль второго плана / Best Actor in a Supporting Role

Уиллем Дефо - Проект "Флорида"

Вуди Харрельсон - Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Ричард Дженкинс - Форма воды

Кристофер Пламмер - Все деньги мира

Сэм Рокуэлл - Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучшая женская роль / Best Actress in a Leading Role

Салли Хокинс - Форма воды

Фрэнсис МакДорманд - Три билборда на границе

Марго Робби - Тоня против всех

Сирша Ронан - Леди Берд

Мерил Стрип - Секретное досье

Лучшая женская роль второго плана / Best Actress in a Supporting Role

Мэри Дж. Блайдж - Ферма Мадбаунд

Эллисон Дженни - Тоня против всех

Лесли Мэнвил - Призрачная нить

Лори Меткаф - Леди Берд

Октавия Спенсер - Форма воды

Лучший оригинальный сценарий / Best Original Screenplay

Любовь - болезнь

Прочь

Леди Берд

Форма воды

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучший анимационный полнометражный фильм / Best Animated Feature

Босс - молокосос

Добытчица

Коко

Фердинанд

Ван Гог. С любовью, Винсент

Лучшая музыка к фильму / Best Original Score

Дюнкерк

Призрачная нить

Форма воды

Звездные войны: Последние джедаи

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Лучшая операторская работа / Best Cinematography

Бегущий по лезвию 2049

Темные времена

Дюнкерк

Ферма Мадбаунд

Форма воды

Лучшее сведение звука / Best Sound Mixing

Малыш на драйве

Бегущий по лезвию 2049

Дюнкерк

Форма воды

Звездные войны: Последние джедаи

Лучший дизайн костюмов / Best Costume Design

Красавица и чудовище

Темные времена

Призрачная нить

Форма воды

Виктория и Абдул

Лучший звуковой монтаж / Best Sound Editing

Дюнкерк

Бегущий по лезвию 2049

Малыш на драйве

Форма воды

Звездные войны: Последние джедаи

Лучший грим и прически / Best Makeup and Hairstyling

Темные времена

Виктория и Абдул

Чудо

Лучшая песня / Best Original Song

Ферма Мадбаунд - Mighty River

Зови меня своим именем - Mystery of love

Коко - Remember Me

Маршалл - Stand up for something

Величайший шоумен - This Is Me

Лучший адаптированный сценарий / Best Adapted Screenplay

Зови меня своим именем

Горе-творец

Логан

Большая игра

Ферма Мадбаунд

Лучший фильм на иностранном языке / Best Foreign Language Film

Фантастическая женщина (Чили)

Нелюбовь (Россия)

О теле и душе (Венгрия)

Квадрат (Швеция)

Лучшие визуальные эффекты / Best Visual Effects

Бегущий по лезвию 2049

Стражи Галактики 2

Конг: Остров черепа

Звездные войны: Последние джедаи

Война планеты обезьян

Лучший документальный полнометражный фильм / Best Documentary - Feature

Abacus: Small Enough to Jail

Лица, деревни

Икар

Последние люди Алеппо

Стронг-Айленд

Лучшая работа художника-постановщика / Best Production Design

Красавица и чудовище

Бегущий по лезвию 2049

Темные времена

Дюнкерк

Форма воды

Лучший монтаж / Best Film Editing

Малыш на драйве

Дюнкерк

Тоня против всех

Форма воды

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Финальный этап голосования за премию среди академиков состоится в период с 20 по 27 февраля.

Церемония награждения состоится 4 марта в Театре Dolbi в Лос-Анджелесе. На вручении будет играть оркестр под управлением Джимми Киммела.

В 2017 году кинопремию «Оскар» за лучший фильм получила лента «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса.