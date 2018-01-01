Оглашены номинанты на «Оскар-2018»

Церемония вручения премий Американской киноакдемии пройдет в 90-й раз

Сегодня в Лос-Анджелесе состоялось официальная церемония объявления номинантов на премию Американской киноакадемии «Оскар». В этом году призы вручаются в 90-й раз. На этот раз будут разыграны статуэтки в 24 номинациях, пишет «Главком». Лучший фильм года / Best (Motion) Picture Зови меня своим именем Темные времена