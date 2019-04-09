Главная героиня «Крепостной» рассказала, какие испытания ждут Китти во втором сезоне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Ковальчук

Совсем недавно закончился первый сезон костюмированной драмы, а киноманы с нетерпением ждут продолжения истории о крепостной Китти

Главная героиня сериала крепостная Катерина, которую играет Катерина Ковальчук немного рассказала о том, как изменится ее Китти в следующем сезоне.

«Катерина изменится во всем. Начиная от внешнего облика, заканчивая внутренними ощущениями. При чем внутри она изменится очень сильно. Та Катерина, которая переживала много горя, обиды, боли, уже все выплакала, а в следующем сезоне она будет черстветь. Станет жестче, сильнее, мудрее, умнее, потому что ей нужно будет защищаться. А чтобы защищаться, нужно обрасти броней», - призналась Scotch Катерина Ковальчук.

Крепостную ждет много событий, чтобы преодолеть которые нужно быть сильной и стойкой. «С самого начала второго сезона ее ждут большие трудности. Но улыбаться она тоже будет, не только все время плакать. Она станет мудрой женщиной, а не девочкой Китти, какой ее знали в первом сезоне. Будет на что посмотреть, будет за что попереживать и к чему прийти вместе с героиней. Ее путь очень непростой, но очень поучительный. Надеюсь, это поможет зрителям прочувствовать дорогу вместе с Китти и прийти к своим решениям, мечтам, целям. И многое понять лично для себя».

У Катерины появятся как новые друзья, так и новые враги, которые захотят ее обидеть, снова присвоить себе, навредить. «По комментариям я поняла, что после первого сезона все очень ждут мести, как бы это ни было плохо. Это не очень хорошее чувство и не хочу спойлерить, но скажу так: в следующем сезоне не все у Катиных обидчиков будет складываться хорошо», - улыбается Катерина.

По материалам: телеканал Стб