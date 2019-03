«Теория Большого взрыва» стала самым долгим ситкомом на ТВ

Уже скоро поклонники «Теории Большого взрыва» попрощаются с любимым сериалом

Финал двенадцатого сезона всё ближе, а тем временем шоу успело поставить ещё один рекорд. На экраны вышел 276-й эпизод «Теории Большого взрыва», благодаря которому сериал стал самым продолжительным ситкомом на телевидении, обогнав комедийное шоу «Чирс».

Сериал «Чирс» с Вуди Харрельсоном шёл с 1982 по 1993 год и закончился на 275-м эпизоде. До сегодняшнего дня он был самым долгим ситкомом на американском телевидении, выходя на экраны на протяжении одиннадцати сезонов. «Теория Большого взрыва» закончится после двенадцати лет в эфире, и шоу уже удалось побить рекорд предыдущего лидера. Канал CBS не мог проигнорировать значимое событие и поздравил актёрский состав и съёмочную группу с новым достижением.

Today marks a BIG TV milestone! The #BigBangTheory is officially television's longest-running multi-camera comedy EVER, exceeding Cheers’ previous record of 275 episodes! pic.twitter.com/SVjB3fTKhd