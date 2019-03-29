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    Шоу-биз

    «Теория Большого взрыва» стала самым долгим ситкомом на ТВ

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    «Теория Большого взрыва» стала самым долгим ситкомом на ТВ

    Уже скоро поклонники «Теории Большого взрыва» попрощаются с любимым сериалом

    Финал двенадцатого сезона всё ближе, а тем временем шоу успело поставить ещё один рекорд. На экраны вышел 276-й эпизод «Теории Большого взрыва», благодаря которому сериал стал самым продолжительным ситкомом на телевидении, обогнав комедийное шоу «Чирс».

    Сериал «Чирс» с Вуди Харрельсоном шёл с 1982 по 1993 год и закончился на 275-м эпизоде. До сегодняшнего дня он был самым долгим ситкомом на американском телевидении, выходя на экраны на протяжении одиннадцати сезонов. «Теория Большого взрыва» закончится после двенадцати лет в эфире, и шоу уже удалось побить рекорд предыдущего лидера. Канал CBS не мог проигнорировать значимое событие и поздравил актёрский состав и съёмочную группу с новым достижением.

    В официальном Twitter-аккаунте сериала создатели опубликовали фото, на котором члены съёмочной группы вместе с Кейли Куоко, Джимом Парсонсом, Джонни Галэки, Саймоном Хелбергом, Куналом Найяром, Мелиссой Ройч и Маим Бялик позируют рядом с подносом, полном поздравительных маффинов. Куоко тоже опубликовала этот снимок на своей странице в Instagram и поблагодарила всех за поддержку, оказываемую сериалу на протяжении всех двенадцати лет.

    Джерело: popcornnews

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