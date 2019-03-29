Создательница «Друзей» заявила, что у сериала никогда не будет продолжения

Марта Кауфман считает, что у сериала не будет души

Пока в Голливуде готовятся снимать своеобразный сиквел «Секса в большом городе» о тех, кому за 50, создатели еще одного культового сериала, «Друзья», продолжают твердо стоять на своем – и опровергать все слухи и робкие надежды фанатов на продолжение.

Марта Кауфман, одна из создателей «Друзей» и чуть ли не «последний бастион» на пути голливудских продюсеров, которые наверняка не отказались бы от возможности ремейка сверх популярного сериала, в интервью Rolling Stone заявила четко и категорично, что воссоединение «Друзей» только разочарует фанатов.

Кауфман уверена, что продолжение «Друзей» не сработает – потому что «сериал рассказывал о том времени в нашей жизни, когда наши друзья – это наша семья. Сейчас совершенно не то время». «Все, что мы сделаем – это снова соберем вместе этих шестерых актеров, но души у сериала не будет», – подчеркнула Марта, добавив, что воссоединение «Друзей», на ее взгляд, лишь разочарует поклонников оригинала.

«Друзья», напомним, выходили в эфир 10 лет, с 1994 по 2004, и остаются одним из самых популярных ситкомов всех времен и по сей день (Netflix в 2015 приобрел права на показ «Друзей» на своем стриминговом сервисе за внушительные 118 миллионов долларов). Звезды «Друзей», как стало известно в декабре прошлого года, ежегодно продолжают получать благодаря показам сериала до 20 миллионов долларов.