Голые танцы в центре Днепра после концерта популярной украинской группы (видео)



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Жители Днепра были рады второму концерту и решили увековечить его в видео.

В Днепре прошел концерт группы «Время и Стекло». Жители Днепра смогли вживую послушать любимых исполнителей и потанцевать под любимые треки. Кто-то захотел не только потанцевать, но и удивить фанатов группы.

Как сообщает Информатор, в Сети опубликовали видео, на котором мужчина эпатирует горожан. Возможно, поддавшись влиянию стимулирующих веществ, а может, и просто наслушавшись любимых треков, мужчина пустился в пляс. Скорее всего, войдя в образ «Е-боя», мужчина решил снять шорты. А может, таким способом он хотел найти себе вторую половинку. Один из жителей города даже вышел с ним на «баттл», но решил исполнить свой танец без эротических элементов.

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Джерело: УНІАН