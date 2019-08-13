Группа «Агонь» представила два ремикса на хит «Тебе 20»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Группа «Агонь»

Новые треки уже доступны на всех стриминговых площадках страны

Спустя месяц после премьеры сингла «Тебе 20», который стал фаворитом многих радио хит-парадов в Украине, группа «Агонь» представила поклонникам два ремикса на оригинальный трек – «Тебе 20» (Danov & Vad-Dim DiscoWave Mix) и «Тебе 20» (Kolya 90’s Remix).

Музыканты надеются, что сочетание клубного саунда и звучания дискотек 90-х, дерзкий вокал и полюбившаяся поклонниками хулиганская лирика займет достойное место в плейлистах преданных слушателей артистов.