Группа «ТНМК» выпустила новый альбом



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Группа «Тнмк»

Культовый украинский коллектив порадовал поклонников новым звучанием и новыми композициями

В трек-лист нового альбома, который получил название «7», вошли семь разных по звучанию и жанру композиций. По словам участников группы в новом альбоме есть все: от вариаций хип-хопа к блюз-року до фанка.

«Для нас это эксперимент. Мы впервые сделали альбом без скитов, которые были у нас всегда. В релиз вошло меньше песен, хотя это только первая порция. Мы записали много нового материала. Продолжение следует!», — рассказал лидер группы «Тнмк» Олег Михайлюта (Фагот).

В альбом «7» вошли четыре ранее известных композиции: «Янголи», «Гострi Ножi» * записанная совместно с культовой группой «Брати Гадюкiни»), «Рiздво рок-н-ролл», «Друга Новина».