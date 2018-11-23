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    Шоу-биз

    Группа «ТНМК» выпустила новый альбом

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    Группа &laquo;Тнмк&raquo; - Группа «ТНМК» выпустила новый альбом
    Группа «Тнмк»

    Культовый украинский коллектив порадовал поклонников новым звучанием и новыми композициями

    В трек-лист нового альбома, который получил название «7», вошли семь разных по звучанию и жанру композиций. По словам участников группы в новом альбоме есть все: от вариаций хип-хопа к блюз-року до фанка.

    «Для нас это эксперимент. Мы впервые сделали альбом без скитов, которые были у нас всегда. В релиз вошло меньше песен, хотя это только первая порция. Мы записали много нового материала. Продолжение следует!», — рассказал лидер группы «Тнмк» Олег Михайлюта (Фагот). 

    В альбом «7» вошли четыре ранее известных композиции: «Янголи», «Гострi Ножi» * записанная совместно с культовой группой «Брати Гадюкiни»), «Рiздво рок-н-ролл», «Друга Новина». 

    Украинская музыка артист музыка
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