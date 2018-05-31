Харви Вайнштейн 10 лет встречался с женщиной, обвинившей его в изнасиловании

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Харви Вайнштейн

В деле Вайнштейна новый поворот

На встрече с журналистами адвокат скандально известного продюсера Бенджамин Брафман заявил, что Харви Вайнштейн на протяжении 10 лет состоял в интимных отношениях с женщиной, которая обвиняет его в изнасиловании (имя жертвы держится в секрете. — Прим. ред.).

«По моему мнению, это удивительное дело, Вайнштейна обвиняют в изнасиловании только одной женщины, с которой он в течение 10 лет поддерживал сексуальную связь по обоюдному согласию как до, так и после якобы имевшего место инцидента», — сказал юрист, который считает дело «абсурдным».

Напомним, Харви предъявили обвинения в изнасиловании и склонении к интимной близости двух женщин, одна из которых пожелала остаться анонимной, а вторую зовут Лусия Эванс. В общей сложности ему грозит срок до 55 лет лишения свободы. В минувший вторник его выпустили из зала суда под залог в размере $1 млн. Кроме того, на продюсера наложили ограничения — ему нельзя выезжать за пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Он будет носить электронный браслет, который отслеживает местоположение.