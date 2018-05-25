Обвиненный в сексуальных домогательствах продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн добровольно сдался полиции

Напомним, что в прошлом году его обвинили во многочисленных сексуальных домогательствах и даже изнасилованиях. Актриса Эшли Джадд, которая в числе первых решилась начать масштабную войну с Вайнштейном, обвинила продюсера в том, что он разрушил ее карьеру, а Люсия Эванс заявила в полицию о принуждении к оральному сексу во время деловой встречи в 2004 году.

Буквально за неделю скандал принял такие масштабы, что о нем заговорили по всему миру, а сам Харви отправился в лечебницу.

После этой шумихи Вайнштейну пришлось продать свою компанию, а его супруга, дизайнер Джорджина Чапмен публично отказалась поддерживать мужа и подала на развод.

И вот сегодня 66-летний Вайнштейн добровольно пришел на судебное заседание по его делу. Пока неизвестно, будут ли выдвинуты новые обвинения в адрес знаменитого продюсера или же ему придется отвечать за те, которые были предъявлены ранее. Официальное судебное дело на Харви было заведено в мае 2018.