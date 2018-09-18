«Игра Престолов» взял «Эмми-2018» за «Лучший драматический сериал»



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70-я церемония вручение наград за лучшие телеработы минувшего телесезона прошла в понедельник, 17 сентября, в Лос-Анджелесе

Словно один из драконов Дэйнерис Таргариен «Игра престолов» ворвался на церемонию «Эмми», чтобы забрать домой главную премию 2018 года за «Лучший драматический сериал». Один из лучших сериалов HBO в борьбе за статуэтку опередил прошлогоднего победителя, «Рассказ служанки», а также «Корону», «Мир дикого запада» «Такие странные дела» и «Американцы».

Кроме того, исполнитель роли Тириона Ланистера Питер Динклэйдж в этот вечер уехал с наградой «Лучшая мужская роль второго плана».

Дэвид Бениофф, один из творцов сериала, поблагодарил команду и, в особенности, Джорджа Р. Р. Мартина, автора книг, на которых основана телесага. «Шоу не могло бы существовать без своего безумного гения Джорджа», - сказал один из шоураннеров сериала Вайс. Отметим, что во время награждения Мартин находился на сцене вместе с актерским составом и командой.

«Шоу так же хорошо, как и люди, которые делают это, и мы счастливы, нам повезло, что у нас есть лучший актерский состав, лучшая команда, лучшие продюсеры», - добавил Вайс.

Напомним, что последний сезон «Игры Престолов» вернется на экраны в 2019 году.