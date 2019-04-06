Ирина Билык готовит на 2020 год большой юбилейный тур к 50-летию



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Ирина Билык

Украинская артистка готовит сюрприз к своему юбилею

Примадонна украинской поп-сцены Ирина Билык сегодня празднует 49-летие. Легендарная певица находится в отличной форме и не собирается пока выходить на пенсию. Напротив, Билык готова выпускать новые песни и готовится к большому туру.

В свой день рождения украинская певица поведала о новом альбоме и песнях, которые в него войдут.

«Леня-Леонид» тоже будет в новом альбоме. Все песни очень крутые, классные, хитовые. Я их выбирала несколько лет. Некоторые писала сама, некоторые для меня создавали любимые авторы: Саша Воевудский, Алена Мельник, Юра Лемчук, Руслан Квинта, Виталий Волкомор», - отметила певица

По словам певицы, новая пластинка выйдет осеню. После презентации артистка начнет готовится к большому юбилею.

«Новый альбом выйдет, наверное, осенью. И мы потом будем готовиться к сольным концертам, к юбилею. У нас девиз следующего года - большой юбилей Ирины Билык», - заявила певица в интервью kp.ua



