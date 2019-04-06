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    Шоу-биз

    Ирина Билык готовит на 2020 год большой юбилейный тур к 50-летию

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    Ирина Билык - Ирина Билык готовит на 2020 год большой юбилейный тур к 50-летию
    Ирина Билык

    Украинская артистка готовит сюрприз к своему юбилею

    Примадонна украинской поп-сцены Ирина Билык сегодня празднует 49-летие. Легендарная певица находится в отличной форме и не собирается пока выходить на пенсию. Напротив, Билык готова выпускать новые песни и готовится к большому туру.

    В свой день рождения украинская певица поведала о новом альбоме и песнях, которые в него войдут.

    «Леня-Леонид» тоже будет в новом альбоме. Все песни очень крутые, классные, хитовые. Я их выбирала несколько лет. Некоторые писала сама, некоторые для меня создавали любимые авторы: Саша Воевудский, Алена Мельник, Юра Лемчук, Руслан Квинта, Виталий Волкомор», - отметила певица

    По словам певицы, новая пластинка выйдет осеню. После презентации артистка начнет готовится к большому юбилею.

    «Новый альбом выйдет, наверное, осенью. И мы потом будем готовиться к сольным концертам, к юбилею. У нас девиз следующего года - большой юбилей Ирины Билык», - заявила певица в интервью kp.ua

     Читайте также: 6 апреля – день рождения Ирины Билык: топ-10 клипов певицы.


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