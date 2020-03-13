Исхудавший Том Хэнкс опубликовал первое фото после заражения коронавирусом



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Голливудский актер Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом в Австралии instagram.com/tomhanks/

По словам актера, они с женой проходят курс лечения и находятся в изоляции

Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон сильно напугали поклонников по всему миру, заявив, что они прошли тест на коронавирус, и он оказался положительным. Том и Рита сдали анализы после путешествия в Австралию. Сегодня известный актер опубликовал первое фото соцсетях после новостей о своей болезни. На нем Хэнкс и его жена делают селфи и улыбаются, благодаря своих поклонников за поддержку.

Том рассказал, что сейчас они с Ритой проходят курс лечения и находятся в изоляции, чтобы не заражать других людей. Хэнкс чувствует себя хорошо, но предупреждает, что для некоторых болезнь может быть очень серьезной. Тем не менее, актёр подбодрил всех, сказав, что «нельзя плакать во время игры в баскетбол».