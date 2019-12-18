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    Шоу-биз

    Иван Дорн снялся в фильме российского режиссера

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    <p>Фильм Кирилла Серебренникова получил название &laquo;Петровы в гриппе и вокруг него&raquo;</p> <div></div> - Иван Дорн снялся в фильме российского режиссера

    Фильм Кирилла Серебренникова получил название «Петровы в гриппе и вокруг него»

    Премьера фильма состоится в 2020 году

    Украинский поп-певец и продюсер Иван Дорн исполнил одну из ролей в новом фильме российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Кого именно играет певец, не сообщается. Но Кирилл Серебренников отметил, что Дорн - замечательный драматический артист.

    «Я это почувствовал по его роликам в YouTube. В них видна работа именно артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена.  Для меня и всей группы Ваня Дорн - настоящее открытие, прекрасный драматический артист», – рассказал Серебренников.

    По словам Дорна, он уже пробовал себя в кино,  но это был неудачный опыт, после которого он решил больше не сниматься.

    «Но пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера и предложил сняться у себя в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина как режиссер.  Всегда интересно играть человека, который совершенно не похож на меня: ни мыслями, ни отношением к жизни, ни характером - вообще ничем. Мне нужно было придумать этого человека. Как он ходит, разговаривает… Мне кажется, что нам удалось что-то интересное», – поделился певец.

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