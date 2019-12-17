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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша в мире в откровенном белье взволновала мужчин (пикантные фото)

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    <p>22-летняя Кайли Дженнер снялась в провокационном наряде</p> <div></div> - Самая молодая миллиардерша в мире в откровенном белье взволновала мужчин (пикантные фото)

    22-летняя Кайли Дженнер снялась в провокационном наряде

    instagram.com/kyliejenner

    Самая молодая миллиардерша позировала в полураздетом виде

    22-летняя Кайли Дженнер побаловала фанатов откровенными снимками. Звезда сделала несколько селфи в лифе бежевого цвета и без лямок. Обычно такое белье надевают под платья с обнаженными плечами. Дженнер распустила длинные волосы и сделала пышную прическу.

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    Самая молодая миллиардерша в мире в откровенном белье взволновала мужчин (пикантные фото)
    Самая молодая миллиардерша в мире в откровенном белье взволновала мужчин (пикантные фото)
    Самая молодая миллиардерша в мире в откровенном белье взволновала мужчин (пикантные фото)
    Самая молодая миллиардерша в мире в откровенном белье взволновала мужчин (пикантные фото)
    instagram.com/kyliejenner

    Откровенные фотографии взволновали не только поклонников Кайли, но и членов ее семьи. Так, 35-летняя Хлои Кардашьян, с которой они вчера повеселились на вечеринке, иронично оценила вид младшей сестры. Она пошутила, что Дженнер слишком хорошо выглядит. «Да ну тебя. Даже нет смысла конкурировать, подумаешь», — пошутила она.

     

    знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес селфи
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