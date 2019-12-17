Самая молодая миллиардерша в мире в откровенном белье взволновала мужчин (пикантные фото)



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22-летняя Кайли Дженнер снялась в провокационном наряде instagram.com/kyliejenner

Самая молодая миллиардерша позировала в полураздетом виде

22-летняя Кайли Дженнер побаловала фанатов откровенными снимками. Звезда сделала несколько селфи в лифе бежевого цвета и без лямок. Обычно такое белье надевают под платья с обнаженными плечами. Дженнер распустила длинные волосы и сделала пышную прическу.

Откровенные фотографии взволновали не только поклонников Кайли, но и членов ее семьи. Так, 35-летняя Хлои Кардашьян, с которой они вчера повеселились на вечеринке, иронично оценила вид младшей сестры. Она пошутила, что Дженнер слишком хорошо выглядит. «Да ну тебя. Даже нет смысла конкурировать, подумаешь», — пошутила она.