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    Шоу-биз

    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)

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    <p>Многие до сих пор помнят Джованни юной девушкой, танцующей восточные танцы в &laquo;Клоне&raquo;</p> <div></div> - Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)

    Многие до сих пор помнят Джованни юной девушкой, танцующей восточные танцы в «Клоне»

    instagram.com/giovannaantonelli/

    Бразильская актриса взбудоражила пользователей сети кадрами из душа

    Исполнительница главной роли в легендарной мыльной опере «Клон» Джованна Антонелли в 43 года по-прежнему выглядит молодо и свежо. Актриса не перестает удивлять своих фанатов. Накануне она поделилась видео, которое взбудоражило пользователей Сети. Исполнительница роли Жади предстала в душе в цветном мини-бикини с камуфляжным принтом. Она слегка пританцовывала, демонстрируя свою фигуру и белоснежную улыбку.

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    Публикация от Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

    «Какой подарок! Комната энергии! Каменный душ расслабляет, помогает прийти в себя и впасть в астрал», — написала артистка.

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    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)
    instagram.com/giovannaantonelli/

    Антонелли ранее признавалась, что любит различные медитативные техники, которые, по ее мнению, помогают даже найти себя в жизни. Поклонники восхитились актрисой, которая не побоялась показать неидеальную фигуру. После родов у нее появился живот, а также бедра стали не такими упругими, как раньше. Многие до сих пор помнят Джованни юной девушкой, танцующей восточные танцы в «Клоне».

     

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