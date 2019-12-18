Жади уже не та: располневшая звезда «Клона» показала неидеальную фигуру (видео)



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Многие до сих пор помнят Джованни юной девушкой, танцующей восточные танцы в «Клоне» instagram.com/giovannaantonelli/

Бразильская актриса взбудоражила пользователей сети кадрами из душа

Исполнительница главной роли в легендарной мыльной опере «Клон» Джованна Антонелли в 43 года по-прежнему выглядит молодо и свежо. Актриса не перестает удивлять своих фанатов. Накануне она поделилась видео, которое взбудоражило пользователей Сети. Исполнительница роли Жади предстала в душе в цветном мини-бикини с камуфляжным принтом. Она слегка пританцовывала, демонстрируя свою фигуру и белоснежную улыбку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli) 15 Дек 2019 в 10:08 PST

«Какой подарок! Комната энергии! Каменный душ расслабляет, помогает прийти в себя и впасть в астрал», — написала артистка.

Антонелли ранее признавалась, что любит различные медитативные техники, которые, по ее мнению, помогают даже найти себя в жизни. Поклонники восхитились актрисой, которая не побоялась показать неидеальную фигуру. После родов у нее появился живот, а также бедра стали не такими упругими, как раньше. Многие до сих пор помнят Джованни юной девушкой, танцующей восточные танцы в «Клоне».